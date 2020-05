Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 1 MAGGIO 2020 ORE 11.20 VALERIA VERNINI

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLAZIONE RISULTA REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE.

OGGI 1 MAGGIO E DOMENICA 3 MAGGIO PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS, E’ SOSPESO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI SUPERIORI ALLE 7.5 TONNELLATE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:

NELLE GIORNATE DI DOMANI E DOMENICA 3 MAGGIO PER CONSENTIRE I LAVORI REALIZZAZIONE DELLO SCAMBIO TRA METRO B E METRO C AL COLOSSEO PREVISTA INTERRUZIONE DELLA TRATTA CASTRO PRETORIO –LAURENTINA PER L’INTERA GIORNATA.I TRENI SARANNO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS MB CHE SEGUE LO STESSO ORARIO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA (5.30-21.00).

PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI:

A ISOLA SACRA DOMANI 2 MAGGIO DALLE ORE 6 ALLE ORE 16, PER PROVE DI CARICO A CURA DI ANAS, CHIUSO AL TRAFFICO IL PONTE DELLA SCAFA NELLE DUE DIREZIONI. PREVISTE DEVIAZIONI SUL POSTO

CHIUDIAMO RICORDANDO CHE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19,E’ SEVERAMENTE VIETATOOGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

