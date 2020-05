Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 1 MAGGIO 2020 ORE 15.20 VALERIA VERNINI

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCOLAZIONE RISULTA REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE PER EFFETTO ANCHE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO.

PER QUANDO RIGUARDA I LAVORI ATTIVI SU STRADA,

PRESTARE ATTENZIONE SULL’A1 FIRENZE ROMA TRA PONZANO ROMANO E DIRAMAZIONE ROMA NORD PER PRESENZA DI PERSONALE DI AUTOSTRADE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:

LA CIRCOLAZIONE SULLA METRO C E’ INTERROTTA NELLA TRATTA TORRENOVA-GROTTE CELONI PER GUASTO TECNICO. LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA E’STATA SUDDIVISA IN TRE TRATTE:

-SAN GIOVANNI-TORRENOVA

-TORRENOVA-GROTTE CELONI

–GROTTE CELONI-PANTANO.

DISATTIVATO SERVIZIO BUS NAVETTA PRECEDENTEMENTE ATTIVATO

CHIUDIAMO RICORDANDO CHE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19,E’ SEVERAMENTE VIETATOOGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

A TAL PROPOSITO

A FRASCATI FINO ALLE ORE 24 DI OGGI 1 MAGGIO AL FINE DIE VITARE ASSEMBRAMENTI NELLE AREE OUBBLICHE È STATA ISTITUTITA LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DELLA SP73B DEL TUSCOLO DALL’INROCIO CON VIA LUIGI CANINI E IN VIA CARDINAL MASSAIA.

