Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2020 ore 19:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 1 MAGGIO 2020 ORE 16.20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PER EFFETTO ANCHE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO.
PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS,NELLA GIORNATA DI OGGI E DOMENICA 3 MAGGIO E’ SOSPESO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI SUPERIORI ALLE 7.5 TONNELLATE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
LA CIRCOLAZIONE SULLA METRO C E’ IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE A SEGUITO DI INTERRUZIONE PER GUASTO TECNICO TRA TORRENOVA E GROTTE CELONI.
SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO,
NELLE GIORNATE DI DOMANI E DOMENICA 3 MAGGIO PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SCAMBIO TRA METRO B E METRO C AL COLOSSEO PREVISTA INTERRUZIONE DELLA TRATTA CASTRO PRETORIO –LAURENTINA PER L’INTERA GIORNATA.I TRENI SARANNO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS MB CHE SEGUE LO STESSO ORARIO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA (5.30-21.00).
PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI:
A ISOLA SACRA DOMANI 2 MAGGIO DALLE ORE 6 ALLE ORE 16, PER PROVE DI CARICO A CURA DI ANAS, CHIUSO AL TRAFFICO IL PONTE DELLA SCAFA NELLE DUE DIREZIONI. PREVISTE DEVIAZIONI SUL POSTO
CHIUDIAMO RICORDANDO CHE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19,E’ SEVERAMENTE VIETATOOGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
A TAL PROPOSITO
CONTINUA AD ESSERE ZONA ROSSA LA STRUTTURA SANITARIA SAN RAFFAELE. DI ROCCA DI PAPA, PER LIMITARE L’ACCESSO ALL’AREA, CHIUSA AL TRAFFICO LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA TRA LA ROTATORIA DI VIA DEI LAGHI E L’INTERSEZIONE CON VIA ROMA.
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA VALERIA VERNINI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUONA SERATA
Servizio fornito da Astral