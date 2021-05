Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 1 MAGGIO 2021 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BUON PRIMO MAGGIO

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA METRO B. IL SERVIZIO E’ INTERROTTO NELLE TRATTE

SAN PAOLO-MONTI TIBURTINI – SAN PAOLO-IONIO PER UN GUASTO TECNICO

ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVI NELLE TRATTE

-SAN PAOLOTERMINIBOLOGNAMONTI TIBURTINI

-BOLOGNAIONIO

-TERMINITIBURTINA (LINEA MB20)

RESTIAMO IN TEMA TRASPORTO PUBBLICO

DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC. TRA LE PRINCIPALI NOVITA’, ATTIVA LA NUOVA LINEA S15 CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE, CHE SI AGGIUNGE AL SERVIZIO PER GLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO

DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral