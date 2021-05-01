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Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2021 ore 13:30

di - 01 Maggio 2021 - 13:30

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    VIABILITÀ DEL 1 MAGGIO 2021 ORE 13:20 FLAVIA DONDOLINI

    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA MATTINATA DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    APRIAMO CON LA A24 ROMA TERAMO DOVE A CAUSA DI LAVORI SI SEGNALANO ANCORA CODE PER 2 KM TRA VICOVARO E CARSOLI ORICOLA IN DIREZIONE TERAMO
    DISAGI ANCHE SULLA PONTINA, IN QUESTO CASO PER UN VEICOLO IN PANNE IN DIREZIONE POMEZIA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA
    PASSIAMO AL TRAFFICO
    CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE
    A NORD DELLA CAPITALE
    SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA CASSIA BIS RALLENTAMENTI IN DIREZIONE VITERBO TRA RACCORDO ANULARE E VIA DELLA GIUSTINIANA
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
    SERVIZIO ANCORA INTERROTTO SULLA METRO B TRA
    SAN PAOLO-MONTI TIBURTINI E SAN PAOLO-IONIO PER UN GUASTO TECNICO
    ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLE TRATTE SAN PAOLO- MONTI TIBURTINI; BOLOGNA-IONIO E TERMINI-TIBURTINA
    UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO
    SONO IN VIGORE I NUOVI ORARI LAZIOMAR FINO AL PROSSIMO 31 MAGGIO. I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
    RESTIAMO IN TEMA TRASPORTO PUBBLICO
    DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC. TRA LE PRINCIPALI NOVITA’, LA NUOVA LINEA S15 CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE, PER GLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO
    DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, APPUNTAMENTO NEL POMERIGGIO CON I PROSSIMI AGGIORNAMENTI
    Servizio fornito da Astral

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