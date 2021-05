Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2021 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 1 MAGGIO 2021 ORE 13:20 FLAVIA DONDOLINI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA MATTINATA DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

APRIAMO CON LA A24 ROMA TERAMO DOVE A CAUSA DI LAVORI SI SEGNALANO ANCORA CODE PER 2 KM TRA VICOVARO E CARSOLI ORICOLA IN DIREZIONE TERAMO

DISAGI ANCHE SULLA PONTINA, IN QUESTO CASO PER UN VEICOLO IN PANNE IN DIREZIONE POMEZIA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA

PASSIAMO AL TRAFFICO

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE

A NORD DELLA CAPITALE

SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA CASSIA BIS RALLENTAMENTI IN DIREZIONE VITERBO TRA RACCORDO ANULARE E VIA DELLA GIUSTINIANA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

SERVIZIO ANCORA INTERROTTO SULLA METRO B TRA

SAN PAOLO-MONTI TIBURTINI E SAN PAOLO-IONIO PER UN GUASTO TECNICO

ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLE TRATTE SAN PAOLO- MONTI TIBURTINI; BOLOGNA-IONIO E TERMINI-TIBURTINA

UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO

SONO IN VIGORE I NUOVI ORARI LAZIOMAR FINO AL PROSSIMO 31 MAGGIO. I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

RESTIAMO IN TEMA TRASPORTO PUBBLICO

DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC. TRA LE PRINCIPALI NOVITA’, LA NUOVA LINEA S15 CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE, PER GLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO

DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, APPUNTAMENTO NEL POMERIGGIO CON I PROSSIMI AGGIORNAMENTI

Servizio fornito da Astral