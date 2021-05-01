Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2021 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 1 MAGGIO 2021 ORE 13:20 FLAVIA DONDOLINI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA MATTINATA DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO CON LA A24 ROMA TERAMO DOVE A CAUSA DI LAVORI SI SEGNALANO ANCORA CODE PER 2 KM TRA VICOVARO E CARSOLI ORICOLA IN DIREZIONE TERAMO
DISAGI ANCHE SULLA PONTINA, IN QUESTO CASO PER UN VEICOLO IN PANNE IN DIREZIONE POMEZIA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA
PASSIAMO AL TRAFFICO
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE
A NORD DELLA CAPITALE
SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASSIA BIS RALLENTAMENTI IN DIREZIONE VITERBO TRA RACCORDO ANULARE E VIA DELLA GIUSTINIANA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SERVIZIO ANCORA INTERROTTO SULLA METRO B TRA
SAN PAOLO-MONTI TIBURTINI E SAN PAOLO-IONIO PER UN GUASTO TECNICO
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLE TRATTE SAN PAOLO- MONTI TIBURTINI; BOLOGNA-IONIO E TERMINI-TIBURTINA
UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO
SONO IN VIGORE I NUOVI ORARI LAZIOMAR FINO AL PROSSIMO 31 MAGGIO. I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
RESTIAMO IN TEMA TRASPORTO PUBBLICO
DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC. TRA LE PRINCIPALI NOVITA’, LA NUOVA LINEA S15 CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE, PER GLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, APPUNTAMENTO NEL POMERIGGIO CON I PROSSIMI AGGIORNAMENTI
Servizio fornito da Astral