Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2022 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 1 MAGGIO 2022 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI

SULLA PONTINA, EPR LA PRESENZA DI CANTIERI CON CARREGGIATA RIDOTTA SI PROCEDE A RILENTO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA; CODE ANCHE SULLA CASILINA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA ANCHE QUI NIN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

CI SPOSTIAMO SULLA REGIONALE FLACCA, NEL COMUNE DI SPERLONGA, DOVE A CAUSA DI UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA CAPOVENTO NEI PRESSI DEL KM 18 CI SONO INCOLONNAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE QUINDI PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO.

