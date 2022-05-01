Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2022 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 1 MAGGIO 2022 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON PRIMO MAGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA REGIONALE FLACCA, PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO, RESTA CHIUSA LA GALLERIA CAPOVENTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON INCOLONNAMENTI SUL TRATTO INTERESSATO; ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO;
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE PER LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA; RALLENTAMENTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO, ANCHE SULLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA; IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CERVETERI.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’TARDI PER I NUOVI AGGIORNAMENTI E CONCLUDIAMO CON LA CAMPAGNA DI CIVILTA’ STRADALE “TU FAI LA DIFFERENZA”
Servizio fornito da Astral