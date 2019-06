Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 1 GIUGNO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

BUONE ANCHE LE CONDIZIONINI DEL TEMPO, ALTRETTANTO PER QUANTO RIGUARDA LA VISIBILITÀ, RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA NELLA GUIDA.

DIAMO UNO SGUARDO AGLI EVENTI

AD ALBANO LAZIALE OGGI E DOMANI IN PROGRAMMA LA V EDIZIONE DEL PROGETTO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE DENOMINATO “ATMOSFERE DEL MONDO ROMANO ANTICO”, DUE GIORNI A CONTATTO CON L’ ANTICA ROMA DOVE SI POTRANNO RIVIVERE SCENE DI VITA QUOTIDIANA ATTRAVERSO TAVOLI DIDATTICI E LA RICOSTRUZIONE DI UN ACCAMPAMENTO MILITARE NELLA BELLISSIMA CORNICE DELL’ANFITEATRO ROMANO.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ INTERESSERANNO ALCUNE VIE E PIAZZE DELLA CITTADINA, CON DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

