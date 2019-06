Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 08:30

VIABILITÀ 1 GIUGNO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

DIAMO QUINDI UNO SGUARDO AGLI EVENTI

AD ALBANO LAZIALE OGGI E DOMANI IN PROGRAMMA LA V EDIZIONE DEL PROGETTO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE DENOMINATO “ATMOSFERE DEL MONDO ROMANO ANTICO”, DUE GIORNI A CONTATTO CON L’ ANTICA ROMA DOVE SI POTRANNO RIVIVERE SCENE DI VITA QUOTIDIANA ATTRAVERSO TAVOLI DIDATTICI E LA RICOSTRUZIONE DI UN ACCAMPAMENTO MILITARE NELLA BELLISSIMA CORNICE DELL’ANFITEATRO ROMANO. MODIFICHE ALLA VIABILITÀ INTERESSERANNO ALCUNE VIE E PIAZZE DELLA CITTADINA, CON DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral