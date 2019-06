Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 09:30

VIABILITÀ 1 GIUGNO 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

DIAMOQ UINDI UNO SGUARDO AGLI EVENTI

A NEMI TORNA L’APPUNTAMENTO CON LA SAGRA DELLE FRAGOLE E MOSTRA DEI FIORI, GIUNTA ALLA SUE 86 EDIZIONE; PROTAGONISTE INDISCUSSE SARANNO COME OGNI ANNO LE FRAGOLARE CHE SFILERANNO IN CORTEO PER IL PAESE INDOSSANDO L’ANTICO COSTUME DELLA TRADIZIONE; INOLTRE I VICOLI SI RIEMPIRANNO DI BANCHI DOVE VERRANNO PROPOSTE LE DUE VARIETÀ TIPICHE DELLA ZONA, LE FRAGOLINE E I FRAGOLONI; PERTANTO NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI MODIFICHE ALLA VIABILTA’ INTERESSERANNO ALCUNE VIE E PIAZZE DELLA CITTADINA, TRA QUESTE CORSO VITTORIO EMANUELE, PIAZZA DEL MUNICIPIO, PIAZZA UMBERTO I. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA

DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral