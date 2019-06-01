Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 1 GIUGNO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
ALTRO INCIDENTE SULL’AURELIA, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA VERSO CIVITAVECCHIA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, PER INDEBITA PRESENZA DI PERSONE SUI BINARI NELLA STAZIONE DI ROMA-CASILINA, RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLE LINEE FL6 ROMA – CASSINO, FL7 ROMA – NAPOLI VIA FORMIA ED FL8 ROMA – NETTUNO.
A NEMI TORNA L’APPUNTAMENTO CON LA SAGRA DELLE FRAGOLE E MOSTRA DEI FIORI, GIUNTA ALLA SUA 86 EDIZIONE; PROTAGONISTE INDISCUSSE SARANNO COME OGNI ANNO LE FRAGOLARE CHE SFILERANNO IN CORTEO PER IL PAESE INDOSSANDO L’ANTICO COSTUME DELLA TRADIZIONE; INOLTRE I VICOLI SI RIEMPIRANNO DI BANCHI DOVE VERRANNO PROPOSTE LE DUE VARIETÀ TIPICHE DELLA ZONA, LE FRAGOLINE E I FRAGOLONI; PERTANTO NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI MODIFICHE ALLA VIABILTA’ INTERESSERANNO ALCUNE VIE E PIAZZE DELLA CITTADINA, TRA QUESTE CORSO VITTORIO EMANUELE, PIAZZA DEL MUNICIPIO, PIAZZA UMBERTO I. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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