Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 1 GIUGNO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI VERSO L’A1 MILANO NAPOLI, SI TRATTA DI UN TAMPONAMENTO CHE COINVOLGE 2 AUTOVETTURE TRA LE CORSIE DI EMERGENZA E MARCIA, IL TRAFFICO SCORRE SULLA SOLA CORSDIA DI SORPASSO; AL MOMENTO CI SONO CODE A PARTIRE DAL RACCORDO.

RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO, CODE IN ESTERNA TRA BUFALOTTA E SALARIA SULLA COMPLANARE, IN INTERNA TRA FLAMINIA E DIRAMAZIONE ROMA NORD. RESTANDO SUL RACCORDO PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA E PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E COLOMBO.

ALTRO INCIDENTE SULL’AURELIA, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA VERSO CIVITAVECCHIA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA ALA VELOCITÀ ROMA – NAPOLI PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALL’ALTEZZA DI CASERTA.

DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral