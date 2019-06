Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 1 GIUGNO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI

RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD

ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI VERSO L’A1 MILANO NAPOLI, TRAFFICO REGOLARE.

SUL RACCORDO, SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA.

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREIZONI.

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA.

IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE PER INCIDENTE TRA VIA TRINCEA DELLE FRASCHE E VIA PORTUENSE VERSO FIUMICINO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA – NAPOLI PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALL’ALTEZZA DI CASERTA.

