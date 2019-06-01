Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 1 GIUGNO 2019 ORE 13:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO, SI RALLENTA IN INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA.
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREIZONI.
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
SULLA VIA APPIA TRFFICO INTENSO E RALLENTATO NEI PRESSI DI ALBANO, ARICCIA E GENZANO NELLE DUE DIREZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA ALA VELOCITÀ ROMA – NAPOLI, RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO ALL’ALTEZZA DI CASERTA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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