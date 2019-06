Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 13:30

VIABILITÀ 1 GIUGNO 2019 ORE 13:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO, SI RALLENTA IN INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA.

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREIZONI.

SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

SULLA VIA APPIA TRFFICO INTENSO E RALLENTATO NEI PRESSI DI ALBANO, ARICCIA E GENZANO NELLE DUE DIREZIONI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA ALA VELOCITÀ ROMA – NAPOLI, RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO ALL’ALTEZZA DI CASERTA.

DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral