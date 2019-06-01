Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 1 GIUGNO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE
PER UN INCIDENTE IN ESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI
DIRAMAZIONE ROMA SUD E CASILINA
PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE E’ INDICATA REGOLARE AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
LE ALTRE NOTIZIE
ASTRAL SPA, DA OGGI SABATO 1 GIUGNO ACQUISISCE LA GESTIONE DELLA
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NUOVE TRATTE STRADALI PER
ULTERIORI 700 KM CIRCA, CHE SI AGGIUNGONO ALLE STRADE
GIA’ DI COMPETENZA DI ASTRAL
MAGGIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO
INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO
DA LUNEDI’ PROSSIMO DEBUTTA LA NUOVA RETE NOTTURNA DI BUS
SI PARTE CON IL PROLUNGAMENTO DI 15 LINEE ORDINERIE SINO ALLE ORE 2
POI DAL 10 GIUGNO ENTRERA’ IN VIGORE LA MODIFICA DI TUTTA LA RETE DEI BUS NOTTURNI, CON UNA NUOVA DENOMINAZIONE E L’AVVIO DI TRE LINEE
LA N075, N74 ED N543
ALTRE TREDICI LINEE SARANNO MODIFICATE O POTENZIATE
DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral