Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 16:30

SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE DOVE A SEGUTO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LE CODE SONO IN AUMENTO, AL MOMENTO LOCALIZZATE TRA GLI SVINCOLI, ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN ESTERNA

PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA TRIONFALE E AURELIA

ASTRAL SPA, DA OGGI SABATO 1 GIUGNO ACQUISISCE LA GESTIONE DELLA

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NUOVE TRATTE STRADALI PER

ULTERIORI 700 KM CIRCA, CHE SI AGGIUNGONO ALLE STRADE

GIA’ DI COMPETENZA DI ASTRAL

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO

A ROMA DA LUNEDI’ PROSSIMO DEBUTTA LA NUOVA RETE NOTTURNA DI BUS

SI PARTE CON IL PROLUNGAMENTO DI 15 LINEE ORDINERIE SINO ALLE ORE 2

POI DAL 10 GIUGNO ENTRERA’ IN VIGORE LA MODIFICA DI TUTTA LA RETE DEI BUS NOTTURNI, CON UNA NUOVA DENOMINAZIONE E L’AVVIO DI TRE LINEE

LA N075, N74 ED N543

ALTRE TREDICI LINEE SARANNO MODIFICATE O POTENZIATE

