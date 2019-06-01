Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 1 GIUGNO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE DOVE A SEGUTO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LE CODE SONO IN AUMENTO, AL MOMENTO LOCALIZZATE TRA GLI SVINCOLI, ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN ESTERNA
PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA TRIONFALE E AURELIA
LE ALTRE NOTIZIE
ASTRAL SPA, DA OGGI SABATO 1 GIUGNO ACQUISISCE LA GESTIONE DELLA
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NUOVE TRATTE STRADALI PER
ULTERIORI 700 KM CIRCA, CHE SI AGGIUNGONO ALLE STRADE
GIA’ DI COMPETENZA DI ASTRAL
MAGGIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO
INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO
A ROMA DA LUNEDI’ PROSSIMO DEBUTTA LA NUOVA RETE NOTTURNA DI BUS
SI PARTE CON IL PROLUNGAMENTO DI 15 LINEE ORDINERIE SINO ALLE ORE 2
POI DAL 10 GIUGNO ENTRERA’ IN VIGORE LA MODIFICA DI TUTTA LA RETE DEI BUS NOTTURNI, CON UNA NUOVA DENOMINAZIONE E L’AVVIO DI TRE LINEE
LA N075, N74 ED N543
ALTRE TREDICI LINEE SARANNO MODIFICATE O POTENZIATE
DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral