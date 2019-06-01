Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ 1 GIUGNO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA PONTINA E ARDEATINA
SPOSTIAMOCI SUL LITORALE RALLENTAMENTI PER TRAFFCO INTENSO SU VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RAGGIUNGIAMO MACCARESE CODE SU VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO, IN DIREZIONE CENTRO
ALTRE CODE SU VIA AURELIA A PALIDORO, VERSO TORRIMPIETRA
PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE
ASTRAL SPA, DA OGGI SABATO 1 GIUGNO ACQUISISCE LA GESTIONE DELLA
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NUOVE TRATTE STRADALI PER
ULTERIORI 700 KM CIRCA, CHE SI AGGIUNGONO ALLE STRADE
GIA’ DI COMPETENZA DI ASTRAL
MAGGIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO
DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral