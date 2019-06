Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 17:30

VIABILITÀ 1 GIUGNO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO

UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA PONTINA E ARDEATINA

SPOSTIAMOCI SUL LITORALE RALLENTAMENTI PER TRAFFCO INTENSO SU VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

RAGGIUNGIAMO MACCARESE CODE SU VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO, IN DIREZIONE CENTRO

ALTRE CODE SU VIA AURELIA A PALIDORO, VERSO TORRIMPIETRA

PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE

ASTRAL SPA, DA OGGI SABATO 1 GIUGNO ACQUISISCE LA GESTIONE DELLA

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NUOVE TRATTE STRADALI PER

ULTERIORI 700 KM CIRCA, CHE SI AGGIUNGONO ALLE STRADE

GIA’ DI COMPETENZA DI ASTRAL

MAGGIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO

DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

