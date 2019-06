Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 18:30

VIABILITÀ 1 GIUGNO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERAN TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SPOSTIAMOCI SU VIA APPIA CODE A TRATTI TRA GENZANO DI ROMA E ALBANO LAZIALE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

ALTRE CODE SU VIA NETTUNENSE TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

RAGGIUNGIAMO LA VIA LITORANEA DOVE SI RALLENTA TRA COLLE ROMITO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI

INFINE, CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA ISOLA FARNESE E LA GIUSTINIANA, NELLE DUE

PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE

ASTRAL SPA, DA OGGI SABATO 1 GIUGNO ACQUISISCE LA GESTIONE DELLA

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NUOVE TRATTE STRADALI PER

ULTERIORI 700 KM CIRCA, CHE SI AGGIUNGONO ALLE STRADE

GIA’ DI COMPETENZA DI ASTRAL

MAGGIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO

DA GINA PANDOLFO E' TUTTO

