Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ 1 GIUGNO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERAN TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SPOSTIAMOCI SU VIA APPIA CODE A TRATTI TRA GENZANO DI ROMA E ALBANO LAZIALE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
ALTRE CODE SU VIA NETTUNENSE TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
RAGGIUNGIAMO LA VIA LITORANEA DOVE SI RALLENTA TRA COLLE ROMITO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI
INFINE, CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA ISOLA FARNESE E LA GIUSTINIANA, NELLE DUE
PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE
ASTRAL SPA, DA OGGI SABATO 1 GIUGNO ACQUISISCE LA GESTIONE DELLA
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NUOVE TRATTE STRADALI PER
ULTERIORI 700 KM CIRCA, CHE SI AGGIUNGONO ALLE STRADE
GIA’ DI COMPETENZA DI ASTRAL
MAGGIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO
DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral