Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ 1 GIUGNO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE
SULLA VIA PONTINA ALTRI RALLENTAMENTI, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA
ORA GLI EVENTI
PER LA PARATA CHE SFILERA’ DOMANI MATTINA DALLE 10.00 ALLE 11 IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA
CHIUSURE AL TRAFFICO DA QUESTA NOTTE IN CENTRO E DOMANI LA DEVIAZIONE DI 29 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO,
GIA’ DALLE 5.30 DI DOMANI MATTINA LE STAZIONI COLOSSEO E CIRCO MASSIMO
LUNGO LA METRO B SARANNO CHIUSE
LA VIABILITA’ DOVREBBE TORNARE ALLA NORMALITA’ DOPO LE 13.30
VIA DEI FORI IMPERIALI RICORDIAMO SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO COME DI CONSUETO
LE ALTRE NOTIZIE
ASTRAL SPA, DA OGGI SABATO 1 GIUGNO ACQUISISCE LA GESTIONE DELLA
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NUOVE TRATTE STRADALI PER
ULTERIORI 700 KM CIRCA, CHE SI AGGIUNGONO ALLE STRADE
GIA’ DI COMPETENZA DI ASTRAL
MAGGIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO
ERA L’ULTIMA NOTIZIA
APPUNTAMENTO A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
GRAZIE PER ESSERE STATI CON NOI, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
MA PRIMA ASTRAL INFOMOBILITA AUGURA A TUTTI BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
Servizio fornito da Astral