Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 19:30

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE

SULLA VIA PONTINA ALTRI RALLENTAMENTI, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA

ORA GLI EVENTI

PER LA PARATA CHE SFILERA’ DOMANI MATTINA DALLE 10.00 ALLE 11 IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA

CHIUSURE AL TRAFFICO DA QUESTA NOTTE IN CENTRO E DOMANI LA DEVIAZIONE DI 29 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO,

GIA’ DALLE 5.30 DI DOMANI MATTINA LE STAZIONI COLOSSEO E CIRCO MASSIMO

LUNGO LA METRO B SARANNO CHIUSE

LA VIABILITA’ DOVREBBE TORNARE ALLA NORMALITA’ DOPO LE 13.30

VIA DEI FORI IMPERIALI RICORDIAMO SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO COME DI CONSUETO

LE ALTRE NOTIZIE

ASTRAL SPA, DA OGGI SABATO 1 GIUGNO ACQUISISCE LA GESTIONE DELLA

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NUOVE TRATTE STRADALI PER

ULTERIORI 700 KM CIRCA, CHE SI AGGIUNGONO ALLE STRADE

GIA’ DI COMPETENZA DI ASTRAL

MAGGIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO

