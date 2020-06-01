Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 1° GIUGNO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI, AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
BREVI ATTESE SULLA VIA SALARIA PER LAVORI, CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SU VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ACQUA VERGINE, IN DIREZIONE ROMA
CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA PRIMI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI TOR DE’ CENCI, ANCHE QUI VERSO LA CAPITALE
LE ALTRE NOTIZIE
SULLA METRO B, PER I LAVORI DELLO SCAMBIO CON LA LINEA C AL COLOSSEO, LA SERA DOPO LE 21.00 TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, BUS NAVETTA AL POSTO DEI TRENI.
SULLA METRO C, IL SERVIZIO NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA TERMINA ALLE 21 PER I LAVORI DI PROLUNGAMENTO NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-COLOSSEO.
SULLA STESSA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA ATTIVI DALLE 21 BUS SOSTITUTIVI.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
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