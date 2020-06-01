Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 08:15

di - 01 Giugno 2020 - 8:15

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    VIABILITÀ DEL 1° GIUGNO 2020 ORE 08.05 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SULLA VIA SALARIA LAVORI DI ANAS, INEVITABILI LE CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NEI DUE SENSI D MARCIA
    SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E GROTTAROSSA, IN DIREZIONE CENTRO PER LA PRESENZA DI UNA RIDUZIONE DICARREGGIATA
    CON RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA A PARTIRE DA CASTEL GIUBILEO
    SULLA CASSIA VEIENTANA, PER LAVORI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE ROMA
    LE ALTRE NOTIZIE
    NELLA CAPITALE
    PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN QUESTA FASE DI EMERGENZA SANITARIA,
    ACCESSO LIBERO SINO AL 30 AGOSTO NELLE ZTL DI CENTRO, TRIDENTE E TRASTEVERE.
    PER I CANTIERI ATTIVI
    SULLA PROVINCIALE 28 TREVI-FILETTINO, DAL OGGI PRIMO GIUGNO CHIUSURA TEMPORANEA DAL KM 6+520 AL KM 5+600, SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’INTERSEZIONE CON LA PROVINCIALE 193 COMUNACQUA
    CONTESTUALMENTE IL TRAFFICO VEICOLARE VIENE DEVIATO SULLA STRADA COMUNALE VIA DEI FORESTIERI
    GLI INTERVENTI A CURA DI ASTRAL SPA TERMINERANNO ALLE ORE 18 DEL 15 GIUGNO PROSSIMO
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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