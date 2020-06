Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 1° GIUGNO 2020 ORE 08.05 GINA PANDOLFO

SULLA VIA SALARIA LAVORI DI ANAS, INEVITABILI LE CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NEI DUE SENSI D MARCIA

SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E GROTTAROSSA, IN DIREZIONE CENTRO PER LA PRESENZA DI UNA RIDUZIONE DICARREGGIATA

CON RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA A PARTIRE DA CASTEL GIUBILEO

SULLA CASSIA VEIENTANA, PER LAVORI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE ROMA

PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN QUESTA FASE DI EMERGENZA SANITARIA,

ACCESSO LIBERO SINO AL 30 AGOSTO NELLE ZTL DI CENTRO, TRIDENTE E TRASTEVERE.

PER I CANTIERI ATTIVI

SULLA PROVINCIALE 28 TREVI-FILETTINO, DAL OGGI PRIMO GIUGNO CHIUSURA TEMPORANEA DAL KM 6+520 AL KM 5+600, SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’INTERSEZIONE CON LA PROVINCIALE 193 COMUNACQUA

CONTESTUALMENTE IL TRAFFICO VEICOLARE VIENE DEVIATO SULLA STRADA COMUNALE VIA DEI FORESTIERI

GLI INTERVENTI A CURA DI ASTRAL SPA TERMINERANNO ALLE ORE 18 DEL 15 GIUGNO PROSSIMO

