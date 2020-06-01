Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 08:45

di - 01 Giugno 2020 - 8:45

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    VIABILITÀ DEL 1° GIUGNO 2020 ORE 08.35 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E GROTTAROSSA, IN DIREZIONE CENTRO PER LA PRESENZA DI UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA
    CON RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA A PARTIRE DA CASTEL GIUBILEO
    SULLA CASSIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA IL RACCORDO E TOMBA DI NERONE, IN DIREZIONE CENTRO
    SULLA LAURENTINA SEGNALATO UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI MONTE MIGLIORE, AL MOMENTO NON CI SONO RICADUTE SULLA VIABILITA’
    RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA CASILINA, ALL’ALTEZZA DI TORRE GAIA, VERSO ROMA
    IL TRASPORTO PUBBLICO
    SULLA ROMA-LIDO
    PROSEGUIRANNO I LAVORI NELLE GIORNATE DEL 5-6-7 GIUGNO
    DALLE ORE 21.00 E SINO ALLE 23.30 LA CIRCOLAZIONE SARA’ SOSPESA NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO A OSTIA
    IL SERVIZIO SI TRASFERIRA’ SU GOMMA CON I BUS DELLA LINEA:
    04, 06 E 070
    IL SERVIZIO SARA’ REGOLARE INVECE TRA LE STAZIONI PIRAMIDE E ACILIA
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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