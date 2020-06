Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 1° GIUGNO 2020 ORE 08.35 GINA PANDOLFO

SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E GROTTAROSSA, IN DIREZIONE CENTRO PER LA PRESENZA DI UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA

CON RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA A PARTIRE DA CASTEL GIUBILEO

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA IL RACCORDO E TOMBA DI NERONE, IN DIREZIONE CENTRO

SULLA LAURENTINA SEGNALATO UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI MONTE MIGLIORE, AL MOMENTO NON CI SONO RICADUTE SULLA VIABILITA’

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA CASILINA, ALL’ALTEZZA DI TORRE GAIA, VERSO ROMA

IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA ROMA-LIDO

PROSEGUIRANNO I LAVORI NELLE GIORNATE DEL 5-6-7 GIUGNO

DALLE ORE 21.00 E SINO ALLE 23.30 LA CIRCOLAZIONE SARA’ SOSPESA NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO A OSTIA

IL SERVIZIO SI TRASFERIRA’ SU GOMMA CON I BUS DELLA LINEA:

04, 06 E 070

IL SERVIZIO SARA’ REGOLARE INVECE TRA LE STAZIONI PIRAMIDE E ACILIA

