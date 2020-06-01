Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 09:15

di - 01 Giugno 2020 - 9:15

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    VIABILITÀ DEL 1° GIUGNO 2020 ORE 09.05 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    DISAGI SULLA VIA FLAMINIA CODE DA LABARO A VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO, PER LAVORI DI ANAS CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA
    RIPERCUSSIONI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN ESTERNA A PARTIRE DA CASTEL GIUBILEO
    SITUAZIONE ANALOGA, CODE PER LAVORI SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE ROMA
    PER TRAFFICO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LASTORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, NELLE DUE
    CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DA SPINACETO EA VIA DI VALLERANO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
    POI CODE PER TRAFFICO SU VIA PRENESTINA E SU VIA TIBURTINA RISPETTIVAMENTE
    ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRENOVA
    E IN PROSSIMITA’ DI VILLALBA, NEI DUE CASI, NELLE DUE DIREZIONI
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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