Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 09:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 1° GIUGNO 2020 ORE 09.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
DISAGI SULLA VIA FLAMINIA CODE DA LABARO A VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO, PER LAVORI DI ANAS CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA
RIPERCUSSIONI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN ESTERNA A PARTIRE DA CASTEL GIUBILEO
SITUAZIONE ANALOGA, CODE PER LAVORI SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE ROMA
PER TRAFFICO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LASTORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, NELLE DUE
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DA SPINACETO EA VIA DI VALLERANO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
POI CODE PER TRAFFICO SU VIA PRENESTINA E SU VIA TIBURTINA RISPETTIVAMENTE
ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRENOVA
E IN PROSSIMITA’ DI VILLALBA, NEI DUE CASI, NELLE DUE DIREZIONI
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral