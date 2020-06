Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 1° GIUGNO 2020 ORE 10.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SULLA PONTINA PER LAVORI CODE

DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DI VALLERANO, IN DIREZIONE LATINA

CON RIPERCUSSINI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, CODE A PARTIRE DALL’USCITA LAURENTINA

GLI INTERVENTI SONO A CURA DI ANAS

SITUAZIONE ANALOGA CODE PER LAVORI SULLA CASSIA VEIENTANA E SULLA FLAMINIA

NELL’ORDINE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO, VERSO ROMA

E DA VIA TIBERINA A VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE CENTRO

CON RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, CODE DA CASTEL GIUBILEO

SULLA VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA PALOMBARESE TRA VIA MONTEBIANCO E VIA TOSCANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SITUAZIONE IDENTICA SU VIA TIBURTINA, TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI VILLA ADRIANA E VIA SERENA E PIU’ AVA NTI TRA VILLALBA E TIVOLI TERME, NELLE DUE

MENTE SULLA PROVINCIALE 6, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE A CASTELNUOVO DI PORTO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE, PER L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

PER IL MOMENTO È TUTTO

