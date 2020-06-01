Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 1° GIUGNO 2020 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA PONTINA PER LAVORI CODE
DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DI VALLERANO, IN DIREZIONE LATINA
CON RIPERCUSSINI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, CODE A PARTIRE DALL’USCITA LAURENTINA
GLI INTERVENTI SONO A CURA DI ANAS
SITUAZIONE ANALOGA CODE PER LAVORI SULLA CASSIA VEIENTANA E SULLA FLAMINIA
NELL’ORDINE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO, VERSO ROMA
E DA VIA TIBERINA A VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE CENTRO
CON RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, CODE DA CASTEL GIUBILEO
SULLA VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA PALOMBARESE TRA VIA MONTEBIANCO E VIA TOSCANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SITUAZIONE IDENTICA SU VIA TIBURTINA, TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI VILLA ADRIANA E VIA SERENA E PIU’ AVA NTI TRA VILLALBA E TIVOLI TERME, NELLE DUE
MENTE SULLA PROVINCIALE 6, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE A CASTELNUOVO DI PORTO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE, PER L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
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