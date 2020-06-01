Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 10:30

di - 01 Giugno 2020 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 1° GIUGNO 2020 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SULLA PONTINA PER LAVORI CODE
    DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DI VALLERANO, IN DIREZIONE LATINA
    CON RIPERCUSSINI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, CODE A PARTIRE DALL’USCITA LAURENTINA
    GLI INTERVENTI SONO A CURA DI ANAS
    SITUAZIONE ANALOGA CODE PER LAVORI SULLA CASSIA VEIENTANA E SULLA FLAMINIA
    NELL’ORDINE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO, VERSO ROMA
    E DA VIA TIBERINA A VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE CENTRO
    CON RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, CODE DA CASTEL GIUBILEO
    SULLA VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA PALOMBARESE TRA VIA MONTEBIANCO E VIA TOSCANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    SITUAZIONE IDENTICA SU VIA TIBURTINA, TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI VILLA ADRIANA E VIA SERENA E PIU’ AVA NTI TRA VILLALBA E TIVOLI TERME, NELLE DUE

    MENTE SULLA PROVINCIALE 6, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE A CASTELNUOVO DI PORTO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    INFINE, PER L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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