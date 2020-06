Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 1° GIUGNO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

SULL’AUTOSTRADA ROMA-TARQUINIA, UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA CERVETERIE TORRIMPIETRA, IN DIREZIONE AURELIA

SUL RACCORDO ANULARE ALTRO INCIDNETE IN CARREGGIATA INTERNA, PROVOCA CODE TRA ARDEATINA E LAURENTINA

MENTRE SULLA PONTINA PER LAVORI CI SONO CODE

DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DI VALLERANO, IN DIREZIONE LATINA

CON RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, CODE A PARTIRE DALL’USCITA LAURENTINA

SITUAZIONE ANALOGA CODE PER LAVORI SULLA CASSIA VEIENTANA E SULLA FLAMINIA

NELL’ORDINE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO, VERSO ROMA

E DA VIA TIBERINA A VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE CENTRO

CON RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, CODE DA CASTEL GIUBILEO

SI TRATTA DI INTERVENTI A CURA DI ANAS

PER TRAFFICO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA CASILINA

TRA BORGHESIANA E GIARDINETTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

ANCHE LA TIBURTINA, TRA VIA DI VILLA ADRIANA E VIA SERENA E PIU’ AVA NTI TRA VILLALBA E TIVOLI TERME, NELLE DUE

MENTE SULLA PROVINCIALE 6, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE A CASTELNUOVO DI PORTO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE, PER L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

