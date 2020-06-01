Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 1° GIUGNO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULL’AUTOSTRADA ROMA-TARQUINIA, UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA CERVETERIE TORRIMPIETRA, IN DIREZIONE AURELIA
SUL RACCORDO ANULARE ALTRO INCIDNETE IN CARREGGIATA INTERNA, PROVOCA CODE TRA ARDEATINA E LAURENTINA
MENTRE SULLA PONTINA PER LAVORI CI SONO CODE
DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DI VALLERANO, IN DIREZIONE LATINA
CON RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, CODE A PARTIRE DALL’USCITA LAURENTINA
SITUAZIONE ANALOGA CODE PER LAVORI SULLA CASSIA VEIENTANA E SULLA FLAMINIA
NELL’ORDINE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO, VERSO ROMA
E DA VIA TIBERINA A VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE CENTRO
CON RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, CODE DA CASTEL GIUBILEO
SI TRATTA DI INTERVENTI A CURA DI ANAS
PER TRAFFICO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA CASILINA
TRA BORGHESIANA E GIARDINETTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
ANCHE LA TIBURTINA, TRA VIA DI VILLA ADRIANA E VIA SERENA E PIU’ AVA NTI TRA VILLALBA E TIVOLI TERME, NELLE DUE
MENTE SULLA PROVINCIALE 6, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE A CASTELNUOVO DI PORTO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE, PER L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
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