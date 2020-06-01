Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 11:30

di - 01 Giugno 2020 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 1° GIUGNO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SULL’AUTOSTRADA ROMA-TARQUINIA, UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA CERVETERIE TORRIMPIETRA, IN DIREZIONE AURELIA
    SUL RACCORDO ANULARE ALTRO INCIDNETE IN CARREGGIATA INTERNA, PROVOCA CODE TRA ARDEATINA E LAURENTINA
    MENTRE SULLA PONTINA PER LAVORI CI SONO CODE
    DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DI VALLERANO, IN DIREZIONE LATINA
    CON RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, CODE A PARTIRE DALL’USCITA LAURENTINA
    SITUAZIONE ANALOGA CODE PER LAVORI SULLA CASSIA VEIENTANA E SULLA FLAMINIA
    NELL’ORDINE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO, VERSO ROMA
    E DA VIA TIBERINA A VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE CENTRO
    CON RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, CODE DA CASTEL GIUBILEO
    SI TRATTA DI INTERVENTI A CURA DI ANAS
    PER TRAFFICO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA CASILINA
    TRA BORGHESIANA E GIARDINETTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    ANCHE LA TIBURTINA, TRA VIA DI VILLA ADRIANA E VIA SERENA E PIU’ AVA NTI TRA VILLALBA E TIVOLI TERME, NELLE DUE

    MENTE SULLA PROVINCIALE 6, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE A CASTELNUOVO DI PORTO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    INFINE, PER L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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