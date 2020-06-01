Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 12:30

di - 01 Giugno 2020 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 1° GIUGNO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
    UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SULL’AUTOSTRADA ROMA-TARQUINIA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CI SONO CODE TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO, IN DIREZONE CIVITAVECCHIA
    CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA PER LAVORI DI ANAS CODE
    DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DI VALLERANO, IN DIREZIONE LATINA
    CON RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, CODE A PARTIRE DALL’USCITA LAURENTINA
    SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA OLGIATA E LA STORTA E PIU’ AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    MENTRE SULLA CASSIA VEIENTANA PER LAVORI CI SONO CODE DA VIA DELLA GIUSTINIANA AL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA
    ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULLA LINEA FL2 ROMA-TIVOLI-AVEZZANO, LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TRA GUIDONIA E LUNGHEZZA PER LA PRESENZA DI UN CAMIO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI UN PASSAGGIO A LIVELLO DELLA STAZIONE DI BAGNI DI TIVOLI
    LE ALTRE NOTIZIE
    I CANTIERI ATTIVI
    SULLA STRADA PROVINCIALE 38 BORGO PIAVE ACCIARELLA
    GLI INTERVENTI A CURA DI ASTRAL SPA E RELATIVI
    ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE FASCE FRANGIVENTO,
    COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CON SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA SEMAFORO IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 0 E 5+100
    IN FASCIA ORARIA 07.30-16.30
    DAL 3 AL 25 GIUGNO 2020.
    INFINE, PER L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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