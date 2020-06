Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 1° GIUGNO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SULL’AUTOSTRADA ROMA-TARQUINIA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CI SONO CODE TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO, IN DIREZONE CIVITAVECCHIA

CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA PER LAVORI DI ANAS CODE

DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DI VALLERANO, IN DIREZIONE LATINA

CON RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, CODE A PARTIRE DALL’USCITA LAURENTINA

SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA OLGIATA E LA STORTA E PIU’ AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE SULLA CASSIA VEIENTANA PER LAVORI CI SONO CODE DA VIA DELLA GIUSTINIANA AL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA

ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL2 ROMA-TIVOLI-AVEZZANO, LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TRA GUIDONIA E LUNGHEZZA PER LA PRESENZA DI UN CAMIO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI UN PASSAGGIO A LIVELLO DELLA STAZIONE DI BAGNI DI TIVOLI

LE ALTRE NOTIZIE

I CANTIERI ATTIVI

SULLA STRADA PROVINCIALE 38 BORGO PIAVE ACCIARELLA

GLI INTERVENTI A CURA DI ASTRAL SPA E RELATIVI

ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE FASCE FRANGIVENTO,

COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CON SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA SEMAFORO IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 0 E 5+100

IN FASCIA ORARIA 07.30-16.30

DAL 3 AL 25 GIUGNO 2020.

INFINE, PER L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

Servizio fornito da Astral