Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 1° GIUGNO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULL’AUTOSTRADA ROMA-TARQUINIA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CI SONO CODE TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO, IN DIREZONE CIVITAVECCHIA
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA PER LAVORI DI ANAS CODE
DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DI VALLERANO, IN DIREZIONE LATINA
CON RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, CODE A PARTIRE DALL’USCITA LAURENTINA
SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA OLGIATA E LA STORTA E PIU’ AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA CASSIA VEIENTANA PER LAVORI CI SONO CODE DA VIA DELLA GIUSTINIANA AL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA
ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL2 ROMA-TIVOLI-AVEZZANO, LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TRA GUIDONIA E LUNGHEZZA PER LA PRESENZA DI UN CAMIO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI UN PASSAGGIO A LIVELLO DELLA STAZIONE DI BAGNI DI TIVOLI
LE ALTRE NOTIZIE
I CANTIERI ATTIVI
SULLA STRADA PROVINCIALE 38 BORGO PIAVE ACCIARELLA
GLI INTERVENTI A CURA DI ASTRAL SPA E RELATIVI
ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE FASCE FRANGIVENTO,
COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CON SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA SEMAFORO IN TRATTI SALTUARI TRA I KM 0 E 5+100
IN FASCIA ORARIA 07.30-16.30
DAL 3 AL 25 GIUGNO 2020.
INFINE, PER L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral