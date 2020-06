Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2020 ORE 15:20 VALERIA VERNINI

SULL’A12 ROMA CIVITAVECCHIA ,PERMANGONO RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI DIREZIONE CIVITAVECCHIA

SU VIA SALARIA INCOLONNAMENTI NWELLE DUE DIREZIONI TRA FONTANA DI PAPA E MOTEROTONDO SCALO

SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA BIS, CODE A CAUSA DI LAVORI TRA RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DI PRATO LA CORTE.

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA PONTINA A CAUSA DI LAVORI SEMPRE A CURA DI ANAS TRA RACCORDO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE DI CASTEL DI DECIMA

MENTRE SULLA ROMA NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE PER VEICOLO INA VARIA TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI

RICORDIAMO,

CHE LA SP28 TREVI FILETTINO PER LAVORI A CURA DI ASTRAL E’ CHIUSA TRA IL KM 4+700 E IL KM 7+650 . SIAMO ALL’ALTEZZA DI TREVI NEL LAZIO. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL2 ROMA-TIVOLI-AVEZZANO, LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TRA GUIDONIA E LUNGHEZZA PER LA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI UN PASSAGGIO A LIVELLO DELLA STAZIONE DI BAGNI DI TIVOLI. ATTIV BUS SOSTITUTIVI TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO

