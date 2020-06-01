Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 16:30

di - 01 Giugno 2020 - 16:30

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    VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2020 ORE 16:20 MARCO CILUFFO
    BUONASERA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI CONSOLARI DELLA CAPITALE
    PER LAVORI SI STA IN CODA SULLA CASSIA BIS, TRA RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DI VIA DI SANTA CORNELIA
    INCOLONNAMENTI SU VIA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI TRA FONTANA DI PAPA E MOTEROTONDO SCALO
    SITUAZIONE ANALOGA SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA RACCORDO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE DI CASTEL DI DECIMA
    MENTRE SULLA CASILINA CI SONO CODE A TRATTI SEMPRE NELLE DUE
    TRA RACCORDO E BORGHESIANA
    PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

    SULLA LINEA FL2 ROMA-TIVOLI-AVEZZANO, LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TRA GUIDONIA E LUNGHEZZA
    ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
    DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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