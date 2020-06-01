Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 17:15

di - 01 Giugno 2020 - 17:15

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    VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2020 ORE 17:05 MARCO CILUFFO
    BUONASERA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    INIZIAMO DAL RACCORDO SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA
    SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
    INCOLONNAMENTI SU VIA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI TRA FONTANA DI PAPA E MOTEROTONDO SCALO
    DISAGI ANCHE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI
    SITUAZIONE ANALOGO ANCHE SULLA CASILINA TRA RACCORDO E BORGHESIANA
    E CHIUDIAMO CON LA VIABILITA’ SULLA LITORANEA
    DOVE Cè TRAFFICO ,NELLE DUE, TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA
    AGGIORNAMENTI SUL TRASPORTO FERROVIARIO

    CIRCOLAZIONE IN LENTA RIPRESA SULLA SULLA LINEA FL2 ROMA-TIVOLI-AVEZZANO, TRA GUIDONIA E LUNGHEZZA
    ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
    DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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