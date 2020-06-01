Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2020 ORE 17:35 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO DAL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA PROSEGUENDO PIU AVANTI SI RALLENTA TRA TUSCOLANA E CASILINA
SI RALLENTA SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MACCHIA SAPONARA IN DIREZIONE DI OSTIA
SULLAVIA SALARIA SI STA IN CODA PER LAVORI NELLE DUE DIREZIONI TRA FONTANA DI PAPA E MOTEROTONDO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE
DISAGI PER TRAFFICO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE
NELLE DUE DIREZIONI
SITUAZIONE ANALOGA ANCHE SULLA CASILINA TRA RACCORDO E BORGHESIANA
E CHIUDIAMO CON LA VIABILITA’ SULLA LITORANEA
DOVE CI SONO DEI INCOLONNAMENTI ,NELLE DUE, TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA
AGGIORNAMENTI SUL TRASPORTO FERROVIARIO
CIRCOLAZIONE IN LENTA RIPRESA SULLA SULLA LINEA FL2 ROMA-TIVOLI-AVEZZANO, TRA GUIDONIA E LUNGHEZZA A SEGUITO DELLA PRESENZA DI UN CAMION IN AVARIA SUI BINARI.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral