Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 18:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2020 ORE 18:05 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
CODE PER UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA ALTEZZA RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
INIZIAMO DAL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA PROSEGUENDO
SULLAVIA SALARIA SI STA IN CODA PER LAVORI NELLE DUE DIREZIONI TRA FONTANA DI PAPA E MOTEROTONDO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE
DISAGI PER TRAFFICO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE
NELLE DUE DIREZIONI
SITUAZIONE ANALOGA ANCHE SULLA CASILINA TRA RACCORDO E BORGHESIANA
E CHIUDIAMO CON LA VIABILITA’ SULLA LITORANEA
DOVE CI SONO DEI INCOLONNAMENTI ,NELLE DUE, TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA
AGGIORNAMENTI SUL TRASPORTO FERROVIARIO
CIRCOLAZIONE IN LENTA RIPRESA SULLA SULLA LINEA FL2 ROMA-TIVOLI-AVEZZANO, TRA GUIDONIA E LUNGHEZZA A SEGUITO DELLA PRESENZA DI UN CAMION IN AVARIA SUI BINARI.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral