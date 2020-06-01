Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 18:15

di - 01 Giugno 2020 - 18:15

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    VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2020 ORE 18:05 MARCO CILUFFO
    BUONASERA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    CODE PER UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA ALTEZZA RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
    INIZIAMO DAL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA PROSEGUENDO
    SULLAVIA SALARIA SI STA IN CODA PER LAVORI NELLE DUE DIREZIONI TRA FONTANA DI PAPA E MOTEROTONDO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE
    DISAGI PER TRAFFICO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE
    NELLE DUE DIREZIONI
    SITUAZIONE ANALOGA ANCHE SULLA CASILINA TRA RACCORDO E BORGHESIANA
    E CHIUDIAMO CON LA VIABILITA’ SULLA LITORANEA
    DOVE CI SONO DEI INCOLONNAMENTI ,NELLE DUE, TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA
    AGGIORNAMENTI SUL TRASPORTO FERROVIARIO

    CIRCOLAZIONE IN LENTA RIPRESA SULLA SULLA LINEA FL2 ROMA-TIVOLI-AVEZZANO, TRA GUIDONIA E LUNGHEZZA A SEGUITO DELLA PRESENZA DI UN CAMION IN AVARIA SUI BINARI.
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
    DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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