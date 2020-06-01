Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 18:45

di - 01 Giugno 2020 - 18:45

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2020 ORE 18:35 MARCO CILUFFO
    BUONASERA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    SUL RACCORDO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE NESSUNA CRITICITA DA SEGNALARE
    MENTRE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA ALTEZZA RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
    PASSIAMO SULLA SALARIA SI STA IN CODA PER LAVORI TRA SETTEBAGNI E MOTEROTONDO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE
    INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA TRA LA OLGIATA E TOMBA DI NERONE
    VERSO IL CENTRO
    RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA RACCORDO E BORGHESIANA
    E SULLA VIA AURELIA SI STA IN CODA ALTEZZA PALIDORO VERSO LA CAPITALE
    UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO
    RICORDIAMO CHE SULLA METRO B, PER I LAVORI DELLO SCAMBIO CON LA LINEA C AL COLOSSEO, LA SERA DOPO LE 21 TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA BUS NAVETTA AL POSTO DEI TRENI.
    MENTRE SULLA METRO C, IL SERVIZIO NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA TERMINA ALLE 21 PER I LAVORI DI PROLUNGAMENTO NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-COLOSSEO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI DALLE 21
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
    DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home