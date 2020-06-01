Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2020 ORE 18:35 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
SUL RACCORDO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE NESSUNA CRITICITA DA SEGNALARE
MENTRE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA ALTEZZA RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
PASSIAMO SULLA SALARIA SI STA IN CODA PER LAVORI TRA SETTEBAGNI E MOTEROTONDO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE
INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA TRA LA OLGIATA E TOMBA DI NERONE
VERSO IL CENTRO
RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA RACCORDO E BORGHESIANA
E SULLA VIA AURELIA SI STA IN CODA ALTEZZA PALIDORO VERSO LA CAPITALE
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE SULLA METRO B, PER I LAVORI DELLO SCAMBIO CON LA LINEA C AL COLOSSEO, LA SERA DOPO LE 21 TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA BUS NAVETTA AL POSTO DEI TRENI.
MENTRE SULLA METRO C, IL SERVIZIO NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA TERMINA ALLE 21 PER I LAVORI DI PROLUNGAMENTO NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-COLOSSEO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI DALLE 21
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
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