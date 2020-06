Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2020 ORE 19:05 MARCO CILUFFO

ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE NESSUNA CRITICITA DA SEGNALARE

PASSIAMO SULLE CONSOLARI DELLA CAPITALE

SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE DAL CENTRO RAI

FINO INCROCIO CON VIA TIBERINA IN USCITA DAL CENTRO

ANCHE SULLA SALARIA SI STA INCOLONNATI PER CANTIERI ATTIVI TRA SANTA COLOMBA E MOTEROTONDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMA

MENTRE SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA

E PROSEGUENDO VERSO IL CENTRO CODE DAL RACCORDO FINO A TOMBA DI NERONE

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE SULLA METRO B, PER I LAVORI DELLO SCAMBIO CON LA LINEA C AL COLOSSEO, LA SERA DOPO LE 21 TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA BUS NAVETTA AL POSTO DEI TRENI.

MENTRE SULLA METRO C, IL SERVIZIO NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA TERMINA ALLE 21 PER I LAVORI DI PROLUNGAMENTO NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-COLOSSEO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI DALLE ORE 21

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO

