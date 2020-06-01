Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 19:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2020 ORE 19:05 MARCO CILUFFO
BUONASERA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
SUL RACCORDO CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE NESSUNA CRITICITA DA SEGNALARE
PASSIAMO SULLE CONSOLARI DELLA CAPITALE
SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE DAL CENTRO RAI
FINO INCROCIO CON VIA TIBERINA IN USCITA DAL CENTRO
ANCHE SULLA SALARIA SI STA INCOLONNATI PER CANTIERI ATTIVI TRA SANTA COLOMBA E MOTEROTONDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMA
MENTRE SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA
E PROSEGUENDO VERSO IL CENTRO CODE DAL RACCORDO FINO A TOMBA DI NERONE
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE SULLA METRO B, PER I LAVORI DELLO SCAMBIO CON LA LINEA C AL COLOSSEO, LA SERA DOPO LE 21 TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA BUS NAVETTA AL POSTO DEI TRENI.
MENTRE SULLA METRO C, IL SERVIZIO NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA TERMINA ALLE 21 PER I LAVORI DI PROLUNGAMENTO NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-COLOSSEO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI DALLE ORE 21
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral