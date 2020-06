Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2020 ORE 19:35 MARCO CILUFFO

BUONASERA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO

AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO

SI RALLENTA SULLA SALARIA TRA SANTA COLOMBA E MOTEROTONDO SCALO

STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA

E SULLA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA

TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA

DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE SULLA METRO B, PER I LAVORI DELLO SCAMBIO CON LA LINEA C AL COLOSSEO, LA SERA DOPO LE 21 TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA BUS NAVETTA AL POSTO DEI TRENI.

MENTRE SULLA METRO C, IL SERVIZIO NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA TERMINA ALLE 21 PER I LAVORI DI PROLUNGAMENTO NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-COLOSSEO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI DALLE ORE 21

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO

DA MARCO CILUFFO PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral