Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2020 ore 20:30

IL TRAFFICO SI PRESENTA SCORREVOLE E REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE MAGGIORI CONSOLARI DELLA CAPITALE

UNICA ECCEZIONE DI RILIEVO SULLA A1 ROMA NAPOLI PER UN INCIDENTE è CHIUSO IL CASELLO STRADALE FERENTINO IN DIREZIONE DI NAPOLI … PRESTARE ATTENZIONE

PER IL TRASPORTO TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO CIRCOLAZIONE RALLENTATA FRA MOROLO E FROSINONE A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO. POSSIBILI RITARDI FINO A 30 MINUTI.

IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA DOMANI è IN PROGRAMMA UNA CERIMONIA ALL’ALTARE DELLA PATRIA IN PIAZZA VENEZIA.

PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO SARA’ CHIUSA INTERAMENTE PIAZZA VENEZIA CON INTERDIZIONE AL TRAFFICO E CONSEGUENTE DEVIAZIONI PER NUMEROSE LINEE BUS A PARTEI D ALLE ORE 7.30

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO

