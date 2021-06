Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2021 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2021 ORE 8:05 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA

MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST

UN CANTIERE ATTIVO A CURA DI ANAS RALLENTA IL TRAFFICO SULLA STATALE PONTINA A CAMPOVERDE DIREZIONE ROMA

MENTRE SULLA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI E CODE TRA BORGO SANTA RITA E COLLI DI ENEA DIREZIONE POMEZIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

ATTIVI BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC.

ATTIVE MODIFICHE AL PERCORSO DELLA LINEA S15, CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE, A SUPPORTO DEGLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO.

DA CLAUDIO VELOCCIA ED ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral