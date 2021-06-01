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Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2021 ore 08:15

di - 01 Giugno 2021 - 8:15

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    VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2021 ORE 8:05 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
    MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST
    UN CANTIERE ATTIVO A CURA DI ANAS RALLENTA IL TRAFFICO SULLA STATALE PONTINA A CAMPOVERDE DIREZIONE ROMA
    MENTRE SULLA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI E CODE TRA BORGO SANTA RITA E COLLI DI ENEA DIREZIONE POMEZIA
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    ATTIVI BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC.
    ATTIVE MODIFICHE AL PERCORSO DELLA LINEA S15, CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE, A SUPPORTO DEGLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO.
    DA CLAUDIO VELOCCIA ED ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO
    Servizio fornito da Astral

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