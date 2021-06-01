Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2021 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2021 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN ESTERNA ALTEZZA TIBURTINA E PIU’ AVANTI CODE TRA PONTINA E PRENESTINA
SEMPRE SUL RACCORDO MA IN INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA BUFALOTTA
SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPO VERDE IN DIREZIONE ROMA
UN CANTIERE ATTIVO IN VIA CASILINA RALLENTA IL TRAFFICO TRA FINOCCHIO E MONTECOMPATRI NEI DUE SENSI DI MARCIAPER QUANTO IL TRASPORTO PUBBLICO
IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC.
SONO ATTIVE MODIFICHE AL PERCORSO DELLA LINEA S15, CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE, A SUPPORTO DEGLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO.
DA FEDERICO ASCANI ED ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral