Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2021 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2021 ORE 17.35 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA TANGENZIALE EST CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA SCALO SAN LORENZO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E PRENESTINA
SEMPRE SUL RACCORDO MA IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPO VERDE IN DIREZIONE ROMA E ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
PIU’ A NORD SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
UN CANTIERE ATTIVO IN VIA CASILINA RALLENTA IL TRAFFICO TRA FINOCCHIO E MONTECOMPATRI NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO ASCANI ED ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral