Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2021 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2021 ORE 17.35 FEDERICO ASCANI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA TANGENZIALE EST CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA SCALO SAN LORENZO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI

CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E PRENESTINA

SEMPRE SUL RACCORDO MA IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA

SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPO VERDE IN DIREZIONE ROMA E ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

PIU’ A NORD SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

UN CANTIERE ATTIVO IN VIA CASILINA RALLENTA IL TRAFFICO TRA FINOCCHIO E MONTECOMPATRI NEI DUE SENSI DI MARCIA

DA FEDERICO ASCANI ED ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral