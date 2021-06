Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2021 ORE 20.20 FEDERICO ASCANI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E A24

SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA VIA DEL MARE E PRENESTINA

CI SONO CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA E PIU A NORD ALL’ALTEZZA DI CAMPAGNANO IN DIREZIONE VITERBO

RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

INFINE SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E BORGHESIANA

DA FEDERICO ASCANI ED ASTRAL INFOMOBILITA PER OGGI E’ TUTTO BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA

Servizio fornito da Astral