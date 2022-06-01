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Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2022 ore 07:30

di - 01 Giugno 2022 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2022 ORE 07:20 MARCO CILUFFO
    BUONGIORNO E BUON PRIMO GIUGNO BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO,
    RICORDIAMO CHE DOMANI 2 GIUGNO, IN VISTA DELLA “FESTA DELLA REPUBBLICA”,
    SONO SOSPESE LE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA-PIRAMIDE.
    LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL TPL RIGUARDERÀ ANCHE LA PROVINCIA DI ROMA, RIETI E LATINA.
    PASSIAMO ALLA VIABILITA
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE INTENSA IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E LAURENTINA
    IN CARREGGIATA OPPOSTA IN ESTERNA
    SI RALLENTA ALTEZZA SVINCOLO DEL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO
    RIMANIAMO SUL TRATTO URBANO
    TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN ENTRATA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
    TRAFFICATA ANCHE LA VIA NOMENTANA
    SULL’INTERO QUADRANTE DI COLLEVERDE
    VERSO IL RACCORDO
    ED INFINE UN INCIDENTE è SEGNALATO SULLA VIA NETTUNENSE
    ALTEZA CAMPO DI CARNE CON CODE NELLE DUE DIREZIONI
    DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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