Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2022 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2022 ORE 07:20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BUON PRIMO GIUGNO BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO,
RICORDIAMO CHE DOMANI 2 GIUGNO, IN VISTA DELLA “FESTA DELLA REPUBBLICA”,
SONO SOSPESE LE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA-PIRAMIDE.
LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL TPL RIGUARDERÀ ANCHE LA PROVINCIA DI ROMA, RIETI E LATINA.
PASSIAMO ALLA VIABILITA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE INTENSA IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E LAURENTINA
IN CARREGGIATA OPPOSTA IN ESTERNA
SI RALLENTA ALTEZZA SVINCOLO DEL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO
RIMANIAMO SUL TRATTO URBANO
TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN ENTRATA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
TRAFFICATA ANCHE LA VIA NOMENTANA
SULL’INTERO QUADRANTE DI COLLEVERDE
VERSO IL RACCORDO
ED INFINE UN INCIDENTE è SEGNALATO SULLA VIA NETTUNENSE
ALTEZA CAMPO DI CARNE CON CODE NELLE DUE DIREZIONI
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral