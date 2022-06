Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2022 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2022 ORE 07:20 MARCO CILUFFO

IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO,

RICORDIAMO CHE DOMANI 2 GIUGNO, IN VISTA DELLA “FESTA DELLA REPUBBLICA”,

SONO SOSPESE LE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA-PIRAMIDE.

LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL TPL RIGUARDERÀ ANCHE LA PROVINCIA DI ROMA, RIETI E LATINA.

PASSIAMO ALLA VIABILITA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE INTENSA IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E LAURENTINA

IN CARREGGIATA OPPOSTA IN ESTERNA

SI RALLENTA ALTEZZA SVINCOLO DEL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO

RIMANIAMO SUL TRATTO URBANO

TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN ENTRATA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE

TRAFFICATA ANCHE LA VIA NOMENTANA

SULL’INTERO QUADRANTE DI COLLEVERDE

VERSO IL RACCORDO

ED INFINE UN INCIDENTE è SEGNALATO SULLA VIA NETTUNENSE

ALTEZA CAMPO DI CARNE CON CODE NELLE DUE DIREZIONI

