Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2022 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2022 ORE 1935 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BUON PRIMO GIUGNO BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BOCCEA E CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA ISI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E ROMANINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE EST E LA TOGLIATTI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE,
PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SPINACETO ED APRILIA DIREZIONE LATINA
IN V IA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA
IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA TRIONFALE NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
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