Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2022 ore 20:30

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BOCCEA E CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA

MENTRE IN ESTERNA ISI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E ROMANINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE EST E LA TOGLIATTI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE,

PERCORRENDO VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA TORRIRMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA

MENTRE SULLA STATALE PONTINA LUNGHE CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA SUD DIREZIONE LATINA

RALLENTAMENTI SUL LITORALE ROMANO A TORVAIANICA ALL’ALTEZZA DI VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA AD APRILIA TRA LA PONTINA E VIA GENIO CIVILE DIREIZONE ANZIO

RIMANENDO IN VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE DIREZIONE CECCHINA

DOMANI 2 GIUGNO, IN VISTA DELLA “FESTA DELLA REPUBBLICA”,

SONO SOSPESE LE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA-PIRAMIDE.

