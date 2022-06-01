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Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2022 ore 20:30

di - 01 Giugno 2022 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2022 ORE 2020 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BUON PRIMO GIUGNO BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BOCCEA E CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA
    MENTRE IN ESTERNA ISI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E ROMANINA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE EST E LA TOGLIATTI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE,
    PERCORRENDO VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA TORRIRMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA
    MENTRE SULLA STATALE PONTINA LUNGHE CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA SUD DIREZIONE LATINA
    RALLENTAMENTI SUL LITORALE ROMANO A TORVAIANICA ALL’ALTEZZA DI VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA AD APRILIA TRA LA PONTINA E VIA GENIO CIVILE DIREIZONE ANZIO
    RIMANENDO IN VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE DIREZIONE CECCHINA
    DOMANI 2 GIUGNO, IN VISTA DELLA “FESTA DELLA REPUBBLICA”,
    SONO SOSPESE LE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA-PIRAMIDE.
    Servizio fornito da Astral

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