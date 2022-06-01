Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2022 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 1 GIUGNO 2022 ORE 2020 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BUON PRIMO GIUGNO BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BOCCEA E CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA ISI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E ROMANINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE EST E LA TOGLIATTI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE,
PERCORRENDO VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA TORRIRMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA
MENTRE SULLA STATALE PONTINA LUNGHE CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA SUD DIREZIONE LATINA
RALLENTAMENTI SUL LITORALE ROMANO A TORVAIANICA ALL’ALTEZZA DI VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA AD APRILIA TRA LA PONTINA E VIA GENIO CIVILE DIREIZONE ANZIO
RIMANENDO IN VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE DIREZIONE CECCHINA
DOMANI 2 GIUGNO, IN VISTA DELLA “FESTA DELLA REPUBBLICA”,
SONO SOSPESE LE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA-PIRAMIDE.
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