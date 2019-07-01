Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASILINA E L’A24 ROMA-TERAMO;
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;
SULLA PONTINA, TRAFFICO RALLENTATO NEL TRATTO COMPRESO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;
INFINE, SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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