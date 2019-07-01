Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA ANCHE PER INCIDENTE, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA ROMA FIUMICINO E L’A24 ROMA-TERAMO E TRA LABARO E LA PISANA;
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;
SULLA PONTINA, TRAFFICO RALLENTATO NEL TRATTO COMPRESO TRA POMEZIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA;
INFINE, SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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