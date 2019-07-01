Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 09:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO ANCHE PER INCIDENTE
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA ANCHE PER INCIDENTE, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA SALARIA E AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELLE ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA PONTINA, TRAFFICO RALLENTATO NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL ROMANO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA;
INFINE, SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral