Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI

SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL DE CEVERI E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA

SUL RACCORDO CI SONO CODE TRA CASILINA E APPIA NEI DUE SENSI DI MARCIA E PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE CODE

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 TRA TORRENOVA E IL RACCORDO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

SULLA STESSA ROMA TERAMO PER LAVORI SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL MADAMA E L’A1 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

SUL TRATTO URBANO DELLE ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR

SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA

