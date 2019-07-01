Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL DE CEVERI E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO CI SONO CODE TRA CASILINA E APPIA NEI DUE SENSI DI MARCIA E PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE CODE
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 TRA TORRENOVA E IL RACCORDO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA STESSA ROMA TERAMO PER LAVORI SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL MADAMA E L’A1 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SUL TRATTO URBANO DELLE ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR
SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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