Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO CI SONO CODE TRA LAURENTINA E CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PONTINA E APPIA
PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SUL RACCORDO CI SONO CODE
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 TRA TORRENOVA E IL RACCORDO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA STESSA ROMA TERAMO PER LAVORI SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL MADAMA E L’A1 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA CASSIA VEIENTANA CODE ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA
SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LA LINEA FERROVIARIA ROMA CIVITA VITERBO DA OGGI 1° LUGLIO E SINO AL 1° SETTEMBRE, SUBISCE MODIFICA DEGLI ORARI. ALCUNI TRENI INOLTRE SARANNO SOSTITUITI DA BUS.
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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