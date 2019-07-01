Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 15:20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE TRA COLLATINA E PRENESTINA BIS IN CARREGGIATA INTERNA,
SULLA A24 ROMA TERAMO PER LAVORI SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL MADAMA E L’A1 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
A ROMA, INVECE, SUL TRATTO URBANO CODE IN ENTRATA A ROMA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
SULLA PRENESTINA CODE TRA VIA ENZO FERRARI E VIA DI TORRENOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E IL RACCORDO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LA LINEA FERROVIARIA ROMA CIVITA VITERBO DA OGGI 1° LUGLIO E SINO AL 1° SETTEMBRE, SUBISCE MODIFICA DEGLI ORARI. ALCUNI TRENI INOLTRE SARANNO SOSTITUITI DA BUS.
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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