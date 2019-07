Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 16:20 ALESSIO CONTI

A ROMA SUL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE TRA CASAL MONASTERO E PRENESTINA BIS IN CARREGGIATA INTERNA,

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN ENTRATA A ROMA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL RACCORDO RALLENTAMENTI DA TORCERVARA.

PROSEGUENDO, POI, RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E L’A1 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

SULLA PRENESTINA CODE TRA VIA ENZO FERRARI E VIA DI TORRENOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E IL RACCORDO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA DEL MARE DI POMEZIA CODE NEI DUE SENSI TRA COLLI DI ENEA E BORGO SANTA RITA

SULLA PONTINA CODE PER LAVORI VERSO LATINA TRA CAMPOVERDE E BORGO MONTELLO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ROMA RICORDIAMO CHE: DA OGGI 1° LUGLIO ENTRANO IN VIGORE GLI ORARI ESTIVI PER LE METROPOLITANE A&B; E PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE ROMA-LIDO E ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO. PER QUEST’ULTIMA INFORMIAMO CHE ALCUNI TRENI SARANNO, INOLTRE, SOSTITUITI DA BUS.

