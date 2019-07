Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 17:20 ALESSIO CONTI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

MOLTI I DISAGI PER CHI SI SPOSTA NELLA REGIONE

SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA ANAGNI E FERENTINO VERSO NAPOLI. COINVOLTE TRE AUTO ED UN MEZZO PESANTE

SEGNALATO UN INCENDIO SULLA ROMA TARQUINIA TRA IL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO E L’USCITA DI FREGENE, PRESTARE ATTENZIONE PER SCARSA VISIBILITA’

A ROMA SUL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA BIS IN CARREGGIATA INTERNA, IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE, POI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN ENTRATA A ROMA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL RACCORDO RALLENTAMENTI DA TORCERVARA.

PROSEGUENDO, POI, RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E L’A1 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

TRAFFICO BLOCCATO SULLA PONTINA VERSO ROMA A CAUSA DI UN INCIDENTE A CASTEL DI DECIMA , LE CODE INIZIANO DA MONTE D’ORO, IN SENSO OPPOSTO CODE PER CURIOSI DAL RACCORDO.

PROSEGUENDO, SEMPRE SULLA PONTINA, VERSO LATINA, CODE PER TRAFFICO INTENSO AD APRILIA TRA VIA VALLELATA E LA NETTUNENSE E PER LAVORI TRA CAMPOVERDE E BORGO MONTELLO

SULLA VIA DEL MARE DI POMEZIA CODE NEI DUE SENSI TRA COLLI DI ENEA E BORGO SANTA RITA, PER EFFETTO CODE ANCHESU VIA DI PRATICA DA PRATICA DI MARE

PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CHE LA CIRCOLAZIONE SULL’ALTA VELOCITA FIRENZE-ROMA STA TORNANDO REGOLARE DOPO IL GUASTO TECNICO ALL’ALTEZZA DI CAPENA. CI SONO ANCORA RESIDUI RITARDI FINO A 30 MINUTI

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral